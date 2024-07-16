ولي العهد يستقبل عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق له

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور كريس فان هولين، والوفد المرافق له.