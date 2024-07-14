المنتخب السعودي للرياضيات يشارك في أولمبياد الرياضيات الدولي 2024 (IMO)

يشارك المنتخب السعودي للرياضيات في نسخته الـ 65 من منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي 2024 (IMO)، الذي سينطلق غداً في مدينة باث بالمملكة المتحدة، ويستمر حتى الـ 21 من يوليو الجاري.
وأوضحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، أن هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج "موهبة" للأولمبيادات الدولية، الذي يُقام بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، ويعد واحداً من 20 برنامجاً ومبادرةً مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية، تقدمها "موهبة" والوزارة للطلبة الموهوبين سنوياً، في رحلة يمر خلالها الموهوب بمراحل عدة، تستكشف ميوله وتعزّزها وتمكّنه وتستثمر فيه مع شركائها المحليين والدوليين.
وأشارت "موهبة" إلى أن الطلبة مروا بتدريبٍ مكثفٍ، بمعدل يزيد على 1000 ساعة سنوياً محلياً ودولياً بالمسار العلمي الذي يختاره الطالب، على أيدي نخبة من المدربين المحليين وخبراء أولمبياد دوليين.
ويصنف أولمبياد الرياضيات الدولي من أكثر المسابقات الدولية عراقة وصعوبة، ومحط أنظار الجامعات المرموقة كافة لاستقطاب الطلاب المشاركين فيه، بوصفهم من الأفضل قدرة على تحديد الأنماط، وحل المسائل بشكلٍ منطقي، والتعامل مع علم الإحصاء، ونظرية الاحتمالات، ومجموعات كبيرة من البيانات لرؤية المستقبل.