المنتخب السعودي للرياضيات يشارك في أولمبياد الرياضيات الدولي 2024 (IMO)

وأوضحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، أن هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج "موهبة" للأولمبيادات الدولية، الذي يُقام بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، ويعد واحداً من 20 برنامجاً ومبادرةً مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية، تقدمها "موهبة" والوزارة للطلبة الموهوبين سنوياً، في رحلة يمر خلالها الموهوب بمراحل عدة، تستكشف ميوله وتعزّزها وتمكّنه وتستثمر فيه مع شركائها المحليين والدوليين.