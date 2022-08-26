ربط الموقع بنظام "أبشر" أعطى ثقة أكبر لدى السعوديين في تطبيق "مستعمل"

الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق مستعمل الأستاذ عبدالرحمن محمد بن شحبل يقول إن قوة تطبيق مستعمل هي أننا نجحنا في جذب الأشخاص الجادين الذين يشترون السلع من السيارات والأجهزة والعقارات، سواء الجديدة أو المستعملة، وبفضل من الله ربطنا مع نظام أبشر ونظام هيئة العقار جعل ثقة التعامل داخل التطبيق أكثر، بالإضافة إلى الأمان الداخلي لدينا في البرمجة وكشف أي عملية تحايل لا سمح الله، وبحمد الله حققنا أول مليون شخص مسجل في التطبيق، ونسعى للوصول بإذن الله إلى المليون الثاني قريباً ونحن ليس بعيدين عنه.