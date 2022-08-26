ربط الموقع بنظام "أبشر" أعطى ثقة أكبر لدى السعوديين في تطبيق "مستعمل"

في ظل الأحداث والتحذيرات من التعامل مع الأشخاص المجهولين إلا ان تطبيق "مستعمل" الشهير للبيع والشراء أعطى ثقة للمستخدمين وجعل عملية البيع موثوقة أكثر، وذلك بربط البرنامج والأعضاء المسجلين بتوثيق العضوية عبر نظام أبشر الحكومي، والذي يعطي توثيقًا لعضويتك لتتمكن من عرض الأغراض التي لديك، مما أعطى أريحية لدى المستخدمين في التطبيق للتعامل مع البائعين والمشترين بشكل أكبر.
تطبيق "مستعمل" سجل فيه أكثر من 1,000,000 مليون شخص داخل المملكة العربية السعودية فقط بائع ومشترٍ في التطبيق, عرض بعض الأشخاص سيارات لديه كان ينوي بيعها بسعر ممتاز وبعضهم يعرض جوالات وبعضهم يعرض عقارات ويبحث فيها ويشاهد العروض المعروضة، وهناك الكثير من الأقسام مثل الأشخاص الذين يعرضون خدماتهم الإبداعية كمصمم أو شخص يبحث عن وظائف.
يقول عبدالله بن محمد الدوسري أحد أقدم البائعين في تطبيق مستعمل: أنا عضو قديم صارلي 16 سنة أبيع وأشتري في التطبيق،والحمدلله حصلنا خير فيه ولو ما استفدنا ما استمرينا في مستعمل.
الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق مستعمل الأستاذ عبدالرحمن محمد بن شحبل يقول إن قوة تطبيق مستعمل هي أننا نجحنا في جذب الأشخاص الجادين الذين يشترون السلع من السيارات والأجهزة والعقارات، سواء الجديدة أو المستعملة، وبفضل من الله ربطنا مع نظام أبشر ونظام هيئة العقار جعل ثقة التعامل داخل التطبيق أكثر، بالإضافة إلى الأمان الداخلي لدينا في البرمجة وكشف أي عملية تحايل لا سمح الله، وبحمد الله حققنا أول مليون شخص مسجل في التطبيق، ونسعى للوصول بإذن الله إلى المليون الثاني قريباً ونحن ليس بعيدين عنه.
سوق السيارات المستعملة والجديدة يشهد ارتفاعاً وحسب أخبار السيارات من "المربع نت" موقع السيارات الشهير فإن وكالات السيارات والمعارض في السعودية رفعت أسعار السيارات الجديدة مما أدى إلى توجه الأشخاص إلى السيارات المستعملة والتي أيضاً ارتفعت أسعارها وانتعش سوقها بشكل كبير جداً، كما أن سوق السيارات الصينية انتعش أيضاً وبدأت تظهر بشكل كبير في شوارع مدننا الرئيسية، ولكن الكثير من المشترين كان يشكو من قلة توفر قطع الغيار من الوكالة.
الجدير بالذكر أن تطبيق مستعمل يتوفر على أجهزة آبل iOS وأندرويد وهواوي، وحصل على إجمالي أكثر من 3.9 مليون تحميل على جميع الأجهزة، ويمكنك تحميله الآن وعرض السلع التي تود بيعها.