إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. سفير المملكة لدى الإمارات يقلّد الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان وشاح الملك عبدالعزيز

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، قلّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان اللويحان العنقري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السابق لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية؛ نظير ما قام به من جهود في تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين خلال فترة عمله في المملكة.