محليات

"مدار 22" مستمرة وتتمركز هنا.. "المسند" عن خريطتها: أمطار بـ5 مناطق

فيما أكد أن المظاهر الصيفية الحارة لا تزال هي السائدة في أجواء السعودية
حالة مدار_22 المطرية الصيفية
حالة مدار_22 المطرية الصيفية
سبق
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند: إن حالة "مدار 22- المطرية الصيفية" مستمرة اليوم.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحالة "تتمركز على القطاع الغربي من السعودية، واليوم متوقع أمطار متفرقة على أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة، والمدينة).

وتابع: "المظاهر الصيفية الحارة لا تزال هي السائدة في أجواء السعودية، ودخول فصل الخريف في 1 سبتمبر وفقًا لتصنيف السنة أرصاديًّا، و6 سبتمبر وفقًا لحساب النجوم، و23 سبتمبر وفقًا لتعامد الشمس على خط الاستواء".

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