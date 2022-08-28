"مدار 22" مستمرة وتتمركز هنا.. "المسند" عن خريطتها: أمطار بـ5 مناطق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند: إن حالة "مدار 22- المطرية الصيفية" مستمرة اليوم.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحالة "تتمركز على القطاع الغربي من السعودية، واليوم متوقع أمطار متفرقة على أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة، والمدينة).
وتابع: "المظاهر الصيفية الحارة لا تزال هي السائدة في أجواء السعودية، ودخول فصل الخريف في 1 سبتمبر وفقًا لتصنيف السنة أرصاديًّا، و6 سبتمبر وفقًا لحساب النجوم، و23 سبتمبر وفقًا لتعامد الشمس على خط الاستواء".