لجنة اللوائح بوزارات الصحة الخليجية تستعرض خطة الطوارئ في المطارات

استعرضت لجنة متابعة تنفيذ اللوائح الصحية (2005) بوزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإطار العام لخطة طوارئ الصحة العامة في المطارات لدول مجلس التعاون، وخطة عمل لجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون (2022 - 2026م).
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 11 للجنة الذي عقدته الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إقليم الشرق الأوسط، خلال الفترة من 20 – 22 ديسمبر 2022م، في مسقط.
وتم القيام بزيارة وتقييم ميداني لمطار مسقط الدولي وورشة عمل للوقوف على الإجراءات المتبعة في مطار مسقط بشأن خطط الاستجابة للطوارئ، وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005) والوقوف على نقاط القوة والضعف في كل مطار، بهدف إجراء تقييم لتلك الإجراءات المتبعة، والعمل على الاستفادة منها قدر الإمكان من قبل اللجنة.
وتم التوصل إلى عدد من التوصيات, إضافة إلى إعداد نموذج موحد للتقرير الدوري بشأن الخطوات والإجراءات المتخذة لتطبيق دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية.