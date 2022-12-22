لجنة اللوائح بوزارات الصحة الخليجية تستعرض خطة الطوارئ في المطارات

وتم القيام بزيارة وتقييم ميداني لمطار مسقط الدولي وورشة عمل للوقوف على الإجراءات المتبعة في مطار مسقط بشأن خطط الاستجابة للطوارئ، وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005) والوقوف على نقاط القوة والضعف في كل مطار، بهدف إجراء تقييم لتلك الإجراءات المتبعة، والعمل على الاستفادة منها قدر الإمكان من قبل اللجنة.