سمو محافظ الأحساء يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة يوم التأسيس

وأضاف سموّه : "إنّ هذا العمق التاريخي لوطننا يحمل في طياته الجذور الراسخة لمعاني العطاء والتضحية النابعة من أبناء هذا الوطن قيادةً وشعبًا الباذلين في سبيل أمن الوطن وأمانه كل ما يملكون لينعم سكان هذه البلاد على مر السنين بالرخاء والرفاهية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، وحتى هذا العهد الذي نعيشه في ظل رعاية قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- والتي تسابق الزمن لمنافسة العالم أجمع لتؤكد أن المملكة العربية السعودية قادرة على قيادة التغيير والتطور والنماء".