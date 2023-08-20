"جامعة حائل" تهيئ 16 ألف متدرب ومتدربة عبر برنامج "طوّر مهاراتك في الصيف"

وسجّلت مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إقبالاً كبيراً من المتقدمين، حيث تم تدريب 3408 متدربين ومتدربات عليها، تلتها دورة إدارة المحتوى الرقمي بـ 3237 متدرباً ومتدربة، ثم دورة الاستثمار وتنمية الموارد بـ 2767 متدرباً ومتدربة، فدورة أساسيات الإسعافات الأولية بـ 2200 متدرب ومتدربة، وسجّلت بعدها دورة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بـ 2138 متدرباً ومتدربة، وتدرب في دورة نمط الحياة الصحي 1498 متدرباً ومتدربة، وفي الأمراض الشائعة في الصيف 1021 متدرباً ومتدربة، وأخيراً تدرّب بدورة أساسيات الأمن السيبراني 443 متدرباً ومتدربة.