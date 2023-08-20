"جامعة حائل" تهيئ 16 ألف متدرب ومتدربة عبر برنامج "طوّر مهاراتك في الصيف"
درَّبت جامعة حائل، ممثلة بإدارة المسؤولية المجتمعية بعمادة الجودة والتطوير، وضمن برنامج "طوّر مهاراتك في الصيف" 16712 متدرباً ومتدربة من أفراد المجتمع المحلي خلال فصل الصيف، عبر التحاقهم بعددٍ من الدورات التي تم اختيارها وفقاً لمتطلبات العصر.
وسجّلت مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إقبالاً كبيراً من المتقدمين، حيث تم تدريب 3408 متدربين ومتدربات عليها، تلتها دورة إدارة المحتوى الرقمي بـ 3237 متدرباً ومتدربة، ثم دورة الاستثمار وتنمية الموارد بـ 2767 متدرباً ومتدربة، فدورة أساسيات الإسعافات الأولية بـ 2200 متدرب ومتدربة، وسجّلت بعدها دورة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بـ 2138 متدرباً ومتدربة، وتدرب في دورة نمط الحياة الصحي 1498 متدرباً ومتدربة، وفي الأمراض الشائعة في الصيف 1021 متدرباً ومتدربة، وأخيراً تدرّب بدورة أساسيات الأمن السيبراني 443 متدرباً ومتدربة.
واستهدفت الدورات تطوير أفراد المجتمع في محاور التقنية والمال والأعمال والتوعية الصحية.