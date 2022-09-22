92 عامًا من أيام الوطن.. شعار وأفكار خضراء.. هنا أبرز ما قدمته المملكة لمكافحة التغير المناخي

ويغطي برنامج التشجير في "مشروع الرياض الخضراء" معظم عناصر ومكونات المدينة، بما يشمل: 3330 حديقة حي، و43 متنزهًا كبيرًا، و9 آلاف مسجد، و6 آلاف مدرسة، و64 منشأة جامعة وكلية، و390 منشأة صحية، و1670 منشأة حكومية، كما يغطي برنامج التشجير 16,400 كيلومتر طولي من الشوارع والطرق، وألفي موقع لمواقف السيارات، و1001 كيلو متر طولي من "الأحزمة الخضراء" ضمن خطوط المرافق العامة (أبراج نقل الكهرباء ومسارات أنابيب البترول)، و175 ألف قطعة أرض فضاء، و272 كلم من الأودية وروافدها.