١٣٤٤ سفرة و980 كيلو.. فائض موائد الإفطار بالمسجد النبوي خلال النصف الأول برمضان

فيما بلغ إجمالي الفائض من الوجبات خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك 980 كيلو، وعدد السفر التي تمت تغطيتها 1344 سفرة. وبلغ عدد المتطوّعين المشاركين في الخدمة 55 متطوعًا بإجمالي 181 ساعة تطوع في جميع أنحاء المسجد النبوي.