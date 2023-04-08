١٣٤٤ سفرة و980 كيلو.. فائض موائد الإفطار بالمسجد النبوي خلال النصف الأول برمضان

عملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في التنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة هذا العام؛ للاستفادة من المتبقّي من موائد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، وإعادة ترتيبها وتوزيعها على المحتاجين، بالتنسيق مع جمعية حفظ الأطعمة من موائد الإفطار.
فيما بلغ إجمالي الفائض من الوجبات خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك 980 كيلو، وعدد السفر التي تمت تغطيتها 1344 سفرة. وبلغ عدد المتطوّعين المشاركين في الخدمة 55 متطوعًا بإجمالي 181 ساعة تطوع في جميع أنحاء المسجد النبوي.
يشار إلى أن وكالة شؤون المسجد النبوي تحرص على تقديم أفضل الخدمات لزائري المسجد النبوي وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبما يحقّق تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله.