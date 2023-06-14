انطلاق النسخة الثانية للمنتدى العالمي لإدارة المشاريع بالرياض

وينفذ المشروع على ثلاث مراحل، تكتمل الأولى منها بنهاية العام 2027، ليبدأ حينئذٍ في استقبال أول زواره؛ حيث يتم العمل حاليًا مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان تنفيذ جميع المراحل وفق الخطة الزمنية المعتمدة.