"الإعاقة السمعية" تنظم لقاءً توعوياً لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وآلية تمكينهم للوصول إلى الخدمات

نظّمت "الجمعية السعودية للإعاقة السمعية"، لقاءً توعوياً استضافت خلاله هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسليط الضوء على حقوق ذوي الإعاقة السمعية والخدمات الأساسية التي تدعمهم، مع التركيز على تمكينهم من الوصول إلى الخدمات والامتيازات التي يكفلها النظام.
وأعرب الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية، في كلمته خلال اللقاء، عن شكره لحكومة المملكة على الدعم المستمر، والاهتمام بذوي الإعاقة، مؤكداً حرص الجمعية على تعزيز حقوقهم وتقديم رعاية شاملة.
وأشار آل عثمان؛ إلى أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دور المجتمع في تعزيز الوعي بحقوقهم والمساهمة الفعّالة في التنمية الاجتماعية.
وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية، مؤكداً أهمية التعاون المستمر بين الهيئة والجمعية؛ لتحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لهم.
وأشار إلى دور الهيئة في توفير الدعم والخدمات اللازمة لذوي الإعاقة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود من جميع الأطراف لضمان تمكينهم وتحقيق طموحاتهم.
تناول اللقاء شرحاً لأبرز المبادئ والأهداف الأساسية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في مجالات التعليم والصحة والعمل والتوظيف، كما تمّ توضيح المخالفات والعقوبات المتعلقة بها وآلية التعامل معها، واستعراض دور لجان النظر في المخالفات، وأهمية تعزيز جودة الخدمات المقدَّمة لتحقيق تطلعات القيادة ضمن رؤية المملكة 2030.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الجمعية لتعزيز الوعي بالحقوق والتحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة السمعية، ويعكس التزام المجتمع بتحقيق المساواة والشمولية.