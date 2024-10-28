"الإعاقة السمعية" تنظم لقاءً توعوياً لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وآلية تمكينهم للوصول إلى الخدمات

وأعرب الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية، في كلمته خلال اللقاء، عن شكره لحكومة المملكة على الدعم المستمر، والاهتمام بذوي الإعاقة، مؤكداً حرص الجمعية على تعزيز حقوقهم وتقديم رعاية شاملة.