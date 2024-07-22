"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم حتى الساعة الـ17 من مساء الثلاثاء.