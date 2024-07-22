"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية والجوف ونجران وعسير وجازان والباحة).
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم حتى الساعة الـ17 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطه وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة عسير رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أتربة مثارة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد رياحًا شديدة. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وفرسان. وتشهد أتربة مثارة على جازان وفرسان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر ووادي الفرع والحناكية والمهد. وتشهد رياحًا شديدة على المدينة المنورة والرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد شرورة موجة حارة حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث والعرضيات. وتشهد رياحًا شديدة على الكامل وخليص والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة والطائف، وأمطارًا خفيفة على أضم وبني يزيد وميسان. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.