وصول أكثر من 90 مليون م3 من مياه الأمطار لـ9 سدود بجازان

وتَصدر سد وادي بيش السدود من ناحية كمية استقبال المياه بأكثر من 50 مليونًا خلال 12 يومًا فقط، وتَبِعه سد وادي جازان بأكثر من 15 مليونًا ومن ثم سد وادي ضمد بكمية بلغت أكثر من 12 مليون متر مكعب من المياه.