محليات
وصول أكثر من 90 مليون م3 من مياه الأمطار لـ9 سدود بجازان
خلال 12 يومًا.. بيش أكبرها بأكثر من 50 مليونًا وجازان يليه
بلغت كميات مياه الأمطار والسيول الواردة لمجموعة من أكبر السدود بمنطقة جازان، أكثر من 90 مليون متر مكعب خلال 12 يومًا.
وتَصدر سد وادي بيش السدود من ناحية كمية استقبال المياه بأكثر من 50 مليونًا خلال 12 يومًا فقط، وتَبِعه سد وادي جازان بأكثر من 15 مليونًا ومن ثم سد وادي ضمد بكمية بلغت أكثر من 12 مليون متر مكعب من المياه.
وتشهد منطقة جازان، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة متفرقة في مختلف محافظاتها، وتواصل المديرية العامة للدفاع المدني تحذيراتها من مخالفة التعليمات وإجراءات السلامة عند هطول الأمطار.