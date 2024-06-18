بمناسبة نجاح الحج.. فهد بن‎ سلطان يرفع برقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين وولي العهد

كما رفع برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء فيها: "لقد كان لحرصكم وإشرافكم المباشر على خدمة وراحة ضيوف الرحمن في ظل ما وفرته الدولة لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والزائرين من خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة، وما سخرته من طاقات بشرية وتقنية لتقديم أرفع وأرقى وأنجح الخدمات لوفود الرحمن الأثر الكبير في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام، نسكهم في خشوع ويسر وسهولة، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن".