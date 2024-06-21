أمانة جدة بالمرصاد لـ 1.243 ذبيحة فاسدة في 5 نقاط تفتيش

وأوضحت أمانة جدة أن الفرق الرقابة في بلديات الجنوب - أم السلم - طيبة - بريمان، وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام، وبمساندة الجهات الأمنية تمكنت من ضبط ومصادرة الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بنقاط التفتيش المعتمدة على المنافذ، وجرى على أثرها إتلاف 1.225 من المذبوحات غير الصالحة للاستهلاك.