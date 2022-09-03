مليون ونصف المليون شجرة عنب في "حديقة المملكة المثمرة".. جودة وإرشاد وفوائد

ومن منظور صحي عن العنب أوضحت أخصائية التغذية بالمنطقة منى البلوي، أن العنب يندرج تحت الكربوهيدرات التي تعدّ المصدر الأساسي للطاقة، مبينة أنه يحتوي على مركبات كيميائية تدعى البوليفينول التي تعد مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات وفعالة في حماية الجسم من سرطان الثدي، والبروستات، والجلد، والدم، وسرطان المعدة، إضافة إلى مادة الفلافانول التي تزيد من تدفق الدم في المخ؛ مما يؤخّر ضمور الأوعية الدموية في الدماغ، فهو مهم للحماية من أمراض الشيخوخة المبكرة أو الزهايمر ومنع أو تأخير الاضطرابات العصبية مع تقدم العمر.