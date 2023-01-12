استقبال أول سفينة سياحية تصل المملكة عبر الخليج العربي ببرنامج حافل بالفعاليات

استقبلت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، الوفد السياحي الأول ضمن برنامج رحلات السفن السياحية "كروز السعودية" في المنطقة الشرقية، كأول سفينة سياحية لـ"وورلد أوروبا. سي. إس. إم" تدخل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعلى متنها ٦٨٠ سائحًا، يخوضون تجربتهم الأولى لاكتشاف أهم المواقع التاريخية والترفيهية في الساحل الشرقي.
وقام فريق متخصص بأمانة الشرقية باستقبال الوفد السياحي، ضمن برنامج سياحي ثقافي بأنشطة وفعاليات شعبية متنوعة.
وتضمّنت الفعاليات، تقديم الفنون الشعبية والتراثية الخاصة بالمنطقة الشرقية؛ إضافة إلى زيارة عدد من المواقع لمعالم المنطقة الشرقية؛ من أبرزها جولة في محافظة الخبر، وسوق الحب كأحد الأسواق التاريخية بالدمام، يرافقها فرق شعبية تراثية للأهازيج الشرقاوية، التي يتميز بها الساحل الشرقي.
ورافق الفريقُ الوفدَ السياحي الذي تجاوز عدده ٦٨٠ سائحًا، في جولة ميدانية، تعرف خلالها الزوار على عدد من الأسواق والمرافق العامة التي تتميز بها المنطقة، من خلال شرح مفصل عن السوق ومميزاته وتاريخه، وأهميته بالمنطقة؛ نظرًا لما له من ميزة تاريخية وتراثية، ضمن أجواء شعبية تعكس ثقافة المنطقة الشرقية.
وجاءت هذه الزيارات ضمن استراتيجية وأهداف شركة "كروز السعودية" لإنشاء قطاع رحلات بحرية متكامل في المملكة، بالتعاون مع عدد الجهات ذات العلاقة؛ للإسهام في وضع المملكة على خارطة الرحلات البحرية العالمية كوجهة سياحية فريدة وجاذبة.
وتعد حاضرة الدمام وجهة سياحية استثنائية؛ لما تزخر به من تراث ثقافي غني ومعالم تاريخية؛ في ظل تميزها بموقعها الساحلي على الخليج العربي الهادئ، وواجهاتها المائية وشواطئها الرملية، وما تشتهر به؛ انطلاقًا من كونها الموقع الذي اكتُشف فيه النفط لأول مرة في المملكة، وأصبحت مركزًا مزدهرًا للصناعة والتجارة والعلوم، ووجهةً جاذبة للفنون والرياضة والترفيه.