استقبال أول سفينة سياحية تصل المملكة عبر الخليج العربي ببرنامج حافل بالفعاليات

ورافق الفريقُ الوفدَ السياحي الذي تجاوز عدده ٦٨٠ سائحًا، في جولة ميدانية، تعرف خلالها الزوار على عدد من الأسواق والمرافق العامة التي تتميز بها المنطقة، من خلال شرح مفصل عن السوق ومميزاته وتاريخه، وأهميته بالمنطقة؛ نظرًا لما له من ميزة تاريخية وتراثية، ضمن أجواء شعبية تعكس ثقافة المنطقة الشرقية.