طيران ناس يطلق برنامجاً لتدريب طواقم الضيافة والخدمات الأرضية لرعاية المسافرين ذوي اضطراب طيف التوحد

وأوضح مدير عام التواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي في طيران ناس وليد عوضة الأحمد أن البرنامج الذي يحضنه مركز الأمير ناصر بن عبدالعزيز في التوحد في الرياض يأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لطيران ناس ويعكس التزامها بتبني مبادرات ذات أثر مستدام على المجتمع. مشيراً إلى أنه شمل تعليما نظرياً وتدريباً عملياً لأفراد طواقم الضيافة وموظفي الخدمات الأرضية ركز على استراتيجيات التواصل الفعال والتفاعل الصحيح مع ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم في مختلف مراحل السفر جواً، بدءاُ من منطقة تسجيل المسافرين في المطار، مروراً باجراءات الصعود إلى الطائرة، وانتهاءاً بانطلاق الرحلة وأوقات الجلوس وربط الأحزمة والنوافذ مفتوحة قبل الإقلاع والهبوط، بهدف توفير تجربة سفر مريحة للمسافرين وأسرهم من مختلف الفئات.