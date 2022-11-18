الصقّار الحائلي "المسيب".. هوى الكرة ووجد نفسه في الصقارة وحقق مراكز بموسم حائل

أكد الصقّار الحائلي خالد مخلد المسيب، أن المهتمين والمحترفين في القارة، أكثر نفعاً لأنفسهم من المُلاك، وذلك لأن المالك ينشغل في تربية صقره ويتولّع بالقنص دون الاستفادة من صقره في المسابقات، بينما المحترف والهاوي من بداية الموسم وحتى نهايته يتواجد على "الملواح" لتدريب الطيور على الأرض و"مسّك القاع".
وأضاف: أنه تولّع بالصقارة قبل نحو من 24 عاماً، وذلك وراثة عن جده ووالده وعمه.
وأشار إلى أنه حاول البروز في كرة القدم واللعب لتمثيل الوطن في محافل عدة، إلا أن الصقارة وحبها بدّل ذلك, وأصبح يهوي شراء الصقور وتربيتها وقنص الحبارى والأرانب في المناطق الشمالية والغربية من المملكة.
وعن مشاركته في كأس موسم حائل للصقور ضمن فعاليات موسم حائل 2022، أشار إلى مشاركته بطيره"عديم" في فئة حر قرناس في منافسات اليوم الثاني من كأس موسم حائل للصقور، جعلته يحصد النسبة الأعلى من جوائز كأس موسم حائل.
وأشاد "المسيب" بما شاهده من حفاوة استقبال وتنظيم عالي المستوى من المنظمين واللجان وجميع العاملين على كأس موسم حائل للصقور، على رأسهم وزارة الرياضة ونادي الصقور السعودي.