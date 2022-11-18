الصقّار الحائلي "المسيب".. هوى الكرة ووجد نفسه في الصقارة وحقق مراكز بموسم حائل

أكد الصقّار الحائلي خالد مخلد المسيب، أن المهتمين والمحترفين في القارة، أكثر نفعاً لأنفسهم من المُلاك، وذلك لأن المالك ينشغل في تربية صقره ويتولّع بالقنص دون الاستفادة من صقره في المسابقات، بينما المحترف والهاوي من بداية الموسم وحتى نهايته يتواجد على "الملواح" لتدريب الطيور على الأرض و"مسّك القاع".