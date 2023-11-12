الديوان الملكي يتواصل مع أسرة الطفلة "ابتهال".. وترتيبات لنقلها إلى الرياض

وقال الوالد إنه توجَّه إلى "صحة عسير" لطلب نقلها إلى الرياض عن طريق الإخلاء الطبي، موضحًا أنه تم التفاعل مع الحالة غير أن وجودها في قِسم العناية المركزة بالمستشفى العسكري حال دون ذلك؛ إذ طلبوا رفع طلب من "العسكري" لـ"صحة عسير"، وهو ما لم يتم.