الديوان الملكي يتواصل مع أسرة الطفلة "ابتهال".. وترتيبات لنقلها إلى الرياض

أكد والد الطفلة ابتهال (15 عامًا) أنها تعاني ضمورًا في المخ منذ صغرها، وبدأت حالتها تتأزم منتصف الأسبوع الماضي؛ ما استوجب نقلها لقِسم العناية المركَّزة بالمستشفى العسكري بخميس مشيط، وبيَّن الأطباء به أنها تعاني نزيفًا.
وأشار إلى أن الديوان الملكي تواصل مع الأسرة في شأن موضوع نقل ابنته إلى الرياض للعلاج، موضحًا أن الترتيبات جارية للحصول على موافقة مدينة الملك فهد الطبية؛ لاستقبال الحالة عن طريق الإخلاء الطبي.
وذكر والد الطفلة الحسن علي خبراني لـ"سبق" أن حالتها لا تزال غير مستقرة، وتتدهور بشكل مستمر.. وقال: أتمنى نقلها بشكل عاجل إلى مدينة الملك فهد الطبية، أو مستشفى الملك فيصل التخصصي.
وكانت "سبق" قد نشرت أمس الأول تقريرًا عن الطفلة ابتهال، ناشدت فيه أسرتها وزارة الصحة والمستشفى العسكري بخميس مشيط نقلها إلى العاصمة الرياض؛ للعلاج في المستشفى الذي يتابع حالتها (مدينة الملك فهد الطبية)، أو مستشفى الملك فيصل التخصصي؛ وذلك بعد الانتكاسة التي شهدتها.
وقال الوالد إنه توجَّه إلى "صحة عسير" لطلب نقلها إلى الرياض عن طريق الإخلاء الطبي، موضحًا أنه تم التفاعل مع الحالة غير أن وجودها في قِسم العناية المركزة بالمستشفى العسكري حال دون ذلك؛ إذ طلبوا رفع طلب من "العسكري" لـ"صحة عسير"، وهو ما لم يتم.
وقال: أملي كبير في المسؤولين بالمستشفى العسكري و"صحة عسير" ووزارة الصحة؛ للتنسيق من أجل نقلها للرياض للمستشفى الذي تتلقى فيه العلاج (مدينة الملك فهد الطبية)، أو مستشفى الملك فيصل التخصصي.