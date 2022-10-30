البرج الشمالي لمستشفى الموسى التخصصي يحصد جائزة "LEED" للمباني الخضراء

يوظف البرج الشمالي العديد من الإستراتيجيات توافقا مع رؤية المملكة التى توفر استهلاك الطاقة والحد من تطورات تغير المناخ والإحتباس الحراري في المناخ عبر استخدام أنظمة التكييف عالية الكفاءة واستخدام أنظمة ذكية للإنارة وأجهزة استشعار الحركة والموازنة مع الإضاءة الطبيعية للاستخدام الأمثل للطاقة، مما يُساهم في توفير 13% من الطاقة المستخدمة، و48% من المياة العذبة، و80% من مخلفات الموقع، علاوةً على توفير البرج لأماكن عمل مريحة وأمنة.