البرج الشمالي لمستشفى الموسى التخصصي يحصد جائزة "LEED" للمباني الخضراء

في إنجاز جديد يضاف إلى مجموعة إنجازات المستشفى، حصد البرج الشمالي لمستشفى الموسى التخصصي في الأحساء جائزة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) للمباني الخضراء المقدمة من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء.
وتأتي هذه الجائزة تقديرًا لجهود مستشفى الموسى التخصصي في إنشاء وإدارة المباني المستدامة وصحة البيئة، حيث تم تصميم البرج الشمالي ليكون بيئة استشفائية مميزة تقدم تجربة مريحة للمرضى حيث اعتمدت فيه أساليب العمارة الحديثة والصديقة للبيئة وفق متطلبات LEED للمباني الخضراء .
وتم التركيز في بناء البرج على استخدام المواد التي تزيد من الاستدامة والقابلة لإعادة التدوير، وتم الحرص على استخدام المواد الخام المحلية ومواد البناء الصديقة للبيئة.
يوظف البرج الشمالي العديد من الإستراتيجيات توافقا مع رؤية المملكة التى توفر استهلاك الطاقة والحد من تطورات تغير المناخ والإحتباس الحراري في المناخ عبر استخدام أنظمة التكييف عالية الكفاءة واستخدام أنظمة ذكية للإنارة وأجهزة استشعار الحركة والموازنة مع الإضاءة الطبيعية للاستخدام الأمثل للطاقة، مما يُساهم في توفير 13% من الطاقة المستخدمة، و48% من المياة العذبة، و80% من مخلفات الموقع، علاوةً على توفير البرج لأماكن عمل مريحة وأمنة.
الجدير بالذكر أن البرج الشمالي لمستشفى الموسى التخصصي في الأحساء هو أول برج في المملكة يحصل على هذه الشهادة بالدرجة الذهبية للإصدار الحديث تحت تصنيف مباني القطاعات الصحية.