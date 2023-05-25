محلات وأكشاك.. أمانة وقف الملك عبدالعزيز تزيل تعدّيات في أم السلم بجدة

أزالت الأمانةُ العامة لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، بمشاركة الجهات المعنية، اليوم الخميس؛ تعدّيات على أراضي الوقف بحي أم السلم على امتداد طريق جدة - مكة القديم، عبارة عن محلات تجارية وأكشاك متنوعة الأنشطة.
وأفادت الأمانة بأن هذا التحرك جاء في إطار الجهود الرقابية المستمرّة لحماية أراضي وأملاك الوقف.
وأكدت عدم سماحها لأي شخص كائنًا من كان، سواء كان شخصًا عاديًّا أو اعتباريًّا، بالتعدي على أراضي الوقف بأي صورة من صور التعدي.
وشدّدت الأمانة على أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية التي تحمي وتحافظ على أراضي الوقف من التعدّيات ومحاسبة المسؤولين عن تلك التعديات، وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.