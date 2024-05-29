بعد 10 أيام.. موجة حر قاسية تضرب الأحساء تصل إلى 51 درجة مئوية

ستشهد محافظة الأحساء (شرق المملكة)، طقساً شديد الحرارة مطلع الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ 50 درجة مئوية خلال فترة النهار.
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية، يُتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 51 درجة مئوية، والصغرى 32 درجة مئوية في الأحساء يوم السبت 8 يونيو المقبل، وتعد هذه القراءات من بين أعلى درجات الحرارة على مستوى العالم.
وفي 8 يوليو 2020، سجّلت محافظة الأحساء واحدة من أعلى درجات الحرارة في العالم، حيث بلغت 50 درجة مئوية.
وسجّل كوكب الأرض عام 2023 أعلى متوسط درجة حرارة على الإطلاق، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق لعام 2016 بهامش كبير، ويتوقع عديدٌ من العلماء أن يكون العام الجاري أكثر سخونة من العام الماضي.
يُذكر أن فصل الصيف في السعودية سيبدأ يوم السبت المقبل، وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع على جميع مناطق المملكة لمدة 90 يوماً، قبل أن تعاود الهبوط في منتصف شهر سبتمبر المقبل.
كما يُتوقع أن تشهد أغلب مدن المملكة والكويت والعراق وليبيا في شهرَي يوليو وأغسطس المقبليْن درجات حرارة مرتفعة على مستوى العالم.