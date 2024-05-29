بعد 10 أيام.. موجة حر قاسية تضرب الأحساء تصل إلى 51 درجة مئوية

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية، يُتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 51 درجة مئوية، والصغرى 32 درجة مئوية في الأحساء يوم السبت 8 يونيو المقبل، وتعد هذه القراءات من بين أعلى درجات الحرارة على مستوى العالم.