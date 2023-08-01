بمشاركة 4 آلاف شاب وفتاة.. انطلاق مهرجان التمور ببريدة لتسويق منتجات 11 مليون نخلة

وبيّن "الرجيعي"؛ أنه ستقام معارض للجهات الحكومية، والصناعات التحويلية، والأسر المنتجة بمركز النخلة، إضافة لإقامة أمسيات شعرية، ومشاركة للفرق الشعبية في القصر التراثي، وعرض حرفة بناء بيوت الطين أمام الزوّار في سوق الحايط، إضافة إلى عديدٍ من الفعاليات المتنوعة، والبرامج التي تسهم في تمكين أبناء الوطن وتوفير فرص العمل لهم من خلال البرامج الداعمة التي يقدمها عددٌ من الجهات والمؤسسات بالمنطقة.