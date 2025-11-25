هيئة الطرق: تطوير تقاطعات الظهران بقيق - أبو حدرية لتعزيز السلامة والكفاءة في شبكة طرق بالمنطقة الشرقية

ومن أبرز مشاريع الطرق في المنطقة، مشروع تقاطعات الظهران بقيق - أبو حدرية، الذي يتضمن تطويرًا وتحسينًا للتقاطع من خلال إنشاء منحدر اتجاهي للقادمين من محافظة بقيق إلى طريق أبو حدرية يمر بثلاثة جسور، ومنحدر اتجاهي آخر للقادمين من طريق أبو حدرية إلى ميناء الملك عبدالعزيز يمر بجسرين، إضافة إلى منحدر اتجاهي للقادمين من بقيق إلى مملكة البحرين ومدينة أجيال أرامكو، ومنحدر للقادمين من ميناء الملك عبدالعزيز إلى طريق أبو حدرية، ومنحدر مع طرق خدمة للقادمين من طريق أبو حدرية إلى محافظة بقيق، ومنحدر مع طريق خدمة للقادمين من مملكة البحرين إلى ميناء الملك عبدالعزيز، كما شمل المشروع إنشاء خمسة جسور إضافية، إلى جانب أعمال الإنارة وتصريف مياه الأمطار.