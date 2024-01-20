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نجران.. مكافحة المخدرات تطيخ بمخالف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

نجران.. مكافحة المخدرات تطيخ بمخالف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة حبونا بمنطقة نجران لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
نجران
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
محافظة حبونا
مادة الإمفيتامين المخدر

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