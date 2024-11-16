مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يزيل انسدادًا حادًّا بالشريان السباتي بتقنية القسطرة التداخلية

وأضافت: أن النتائج أظهرت وجود انسداد بالشريا. وأكّد الفريق الطبي على أهمية التدخل العاجل عبر تقنية القسطرة التداخلية؛ لمحاصرة التبعات ومنع تطورها إلى السكتة الدماغية؛ حيث تمت إزالة انسداد الشريان السباتي باستخدام قسطرة دقيقة مثبت بطرفها أنبوب صغير، استُخدم لفتح الشريان المنغلق بقاع الجمجمة وتوسيعه، ومن ثم زراعة دعامة دائمة في المنطقة المتضررة للحيولة دون حدوث الانسداد مرة أخرى، مؤكدة أن التدخل العلاجي تكلل بالنجاح التام؛ حيث نُقِل المراجع بعلامات حيوية مستقرّة إلى وحدة العناية المركزة "I.C.U"، وبقى قيد المراقبة الطبية لمدة "24" ساعة، وتحسنت حالته بعد العملية مباشرة؛ حيث استعاد القدرة على الحركة، والمشي بدون مساعدة، كما تحسّنت قدرته على الكلام والتواصل مع الآخرين، بالإضافة إلى أنّ مستوى الفهم والإدراك ارتفع إلى "70%"، وفي اليوم التالي للتدخل الطبي أعيد فحصه بالأشعة مرة أخرى، فأظهرت النتائجُ عودةَ حركة الدم عبر الشريان إلى طبيعتها، كما تبيّن أن السبب الأساسي للإصابة تعود إلى عدم انتظام ضربات القلب.