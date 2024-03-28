أكثر من 258 ألف ساعة تطوعية في النصف الأول من شهر رمضان بالمسجد النبوي

وبلغ عدد الفرص التطوعية 49 فرصة تطوعية، بمشاركة 28 جهة مشاركة، و126 نشاطًا تطوعيًّا تم تنفيذه بإجمالي "258,071" ألف ساعة تطوعية، و360 جولة ميدانية.