جازان.. حرس الحدود يُحبط تهريب 53.7 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر

وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي أنشطة مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً معالجة جميع البلاغات بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المُبلِّغ.