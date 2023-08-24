"تجمع مكة الصحي": 6 طرق فعالة لتعزيز الحالة النفسية للأبناء وتجنيبهم القلق

نصح تجمع مكة المكرمة الصحي، بضرورة مراعاة الحالة النفسية للأبناء وتجنيبهم نوبات القلق وتأثيراتها السلبية عليهم.
وأوضح التجمع أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها تعزيز الحالة النفسية للأبناء، وإبعادهم عن القلق؛ منها الاستماع إلى أحاديثهم المدرسية والتحاور معهم، ومشاركتهم في حل ما يصعب عليهم من مشكلات، والحرص على غرس التفكير الإيجابي بهم.
وتابع التجمع في إنفوجرافيك نشره اليوم، أن تفهم الصعوبات التي يواجهها الأبناء يُعينهم كثيرًا، مع تشجيعهم على العلاقات الاجتماعية والتواصل مع أصدقائهم، واكتشاف مَواطن القوة والضعف لديهم وتعزيزها أو إصلاحها.