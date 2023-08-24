"تجمع مكة الصحي": 6 طرق فعالة لتعزيز الحالة النفسية للأبناء وتجنيبهم القلق

وأوضح التجمع أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها تعزيز الحالة النفسية للأبناء، وإبعادهم عن القلق؛ منها الاستماع إلى أحاديثهم المدرسية والتحاور معهم، ومشاركتهم في حل ما يصعب عليهم من مشكلات، والحرص على غرس التفكير الإيجابي بهم.