"بارك مالك".. 60 محلاً تجارياً تدعم "تراحم الشرقية" لرفع كفاءة التدريب والتنمية البشرية

أوجدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم الشرقية" مورداً جديداً تمويلياً جديداً بالتعاون مع أكثر من 60 مطعم ومقهى بالمنطقة كمرحلة أولى يتم استقطاع مبلغ مالي أو نسبة من الدخل الشهري لصالح اللجنة باعتبارها من أهم الموارد الداعمة للجنة.
وكانت "تراحم" أطلقت مساء أمس الأربعاء في غرفة الشرقية، مبادرة (بارك مالك) بالشراكة مع مجموعة إثراء الضيافة بالمنطقة، والتي تهدف لدعم لجنة "تراحم" بالمنطقة، بحضور رئيس غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء ورئيس مجلس إدارة لجنة "تراحم الشرقية" عبدالحكيم العمّار الخالدي.
وقدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحكيم العمّار الخالدي، شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- ولأمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير احمد بن فهد بن سلمان، على دعم القطاع غير الربحي عامة ولجنة "تراحم" بشكل خاص، مثمناً دور غرفة الشرقية متمثلاً في لجنة الضيافة والترفيه ودعمها الدائم للجنة (تراحم الشرقية) ومنها استضافة هذه المبادرة، مؤكداً أهمية استثمار هذا الدعم في تعزيز برامج التدريب وتنمية الذات لمستفيدي اللجنة بالمنطقة، ورفع كفاءة المخرجات بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في التدريب.
وقدّم مدير لجنة تراحم الشرقية علي الضبعان، عرضاً تعريفياً عن اللجنة عامة و"تراحم الشرقية" خاصة اشتمل على إنجازات اللجنة لعام 2023 والتي شملت أكثر من 1000 أسرة ولعدد قارب 4000 أسرة قدمت لهم أكثر من 10.174 خدمة متنوعة بتكلفة إجمالية 10.712.334 ريالاً، ثم سلط الضوء على فكرة مبادرة (بارك مالك) وأهدافها وآلية عملها والحوافز التي ستُقدّم للمشاركين فيها.
وأوضح طارق العامر، أهمية مبادرة (بارك مالك) لهم كروُاد ورائدات أعمال يسعون لخدمة مجتمعهم من خلال دعم هذه الفئة وحضورهم في العمل الاجتماعي والخيري.
وفي الختام، تم تكريم بدر الرزيزاء رئيس غرفة الشرقية وحمد البوعلي نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة الضيافة والترفيه، حضور أمين غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل وروّاد ورائدات الأعمال المشاركين في المبادرة وعدد من الإعلاميين.