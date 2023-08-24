"بارك مالك".. 60 محلاً تجارياً تدعم "تراحم الشرقية" لرفع كفاءة التدريب والتنمية البشرية

وقدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحكيم العمّار الخالدي، شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- ولأمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير احمد بن فهد بن سلمان، على دعم القطاع غير الربحي عامة ولجنة "تراحم" بشكل خاص، مثمناً دور غرفة الشرقية متمثلاً في لجنة الضيافة والترفيه ودعمها الدائم للجنة (تراحم الشرقية) ومنها استضافة هذه المبادرة، مؤكداً أهمية استثمار هذا الدعم في تعزيز برامج التدريب وتنمية الذات لمستفيدي اللجنة بالمنطقة، ورفع كفاءة المخرجات بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في التدريب.