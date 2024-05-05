وزير الدفاع يبحث مع نظيره البوركيني تعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي

حضر اللقاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.