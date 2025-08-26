تفاعل واسع مع حملة التبرع بالدم في أمانة حفر الباطن

نظّمت أمانة محافظة حفر الباطن، بالتعاون مع تجمع حفر الباطن الصحي، اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025، حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قيادة تتبرع ووطن يقتدي"، وذلك ضمن "حملة ولي العهد للتبرع بالدم"، التي تأتي امتدادًا لمبادرات سمو ولي العهد - حفظه الله - في رعاية العمل الإنساني، وتحفيز المجتمع على العطاء.
وشهدت الحملة التي أُقيمت بمقر الأمانة إقبالًا واسعًا منذ ساعات الصباح، بمشاركة منسوبي ومنسوبات الأمانة، الذين أكدوا أن التبرع بالدم واجب إنساني يسهم في إنقاذ الأرواح ويعزز من قيم التضامن المجتمعي.
وأوضحت أمانة حفر الباطن أن هذه الفعالية تأتي ضمن برامجها المجتمعية لخدمة أبناء الوطن، ونشر ثقافة التبرع بالدم كرسالة مستمرة للعطاء، مشيرة إلى أن الحملة تجسد القيم التي يحث عليها الدين الإسلامي، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة والمسؤولية المجتمعية.
وأكدت الأمانة أن مشاركة الجهات الحكومية في مثل هذه المبادرات الوطنية يعكس حرصها على دعم الجهود التي تحظى برعاية القيادة الرشيدة، وفي مقدمتها حملة سمو ولي العهد التي باتت نموذجًا يُحتذى به في البذل والعطاء.