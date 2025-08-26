تفاعل واسع مع حملة التبرع بالدم في أمانة حفر الباطن

وشهدت الحملة التي أُقيمت بمقر الأمانة إقبالًا واسعًا منذ ساعات الصباح، بمشاركة منسوبي ومنسوبات الأمانة، الذين أكدوا أن التبرع بالدم واجب إنساني يسهم في إنقاذ الأرواح ويعزز من قيم التضامن المجتمعي.