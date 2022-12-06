"العواجي": سندالة صُممت لحفظ البيئة والاستدامة يجتمع فيها رونقها الجذاب مع رفاهية العصر

أوضحت منظمة الرحلات السياحية عضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة، شريفة حسين العواجي، أن جزيرة سندالة التي أعلن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن تطويرها، تُعد أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، وأحد أهم المشاريع الداعمة للاستراتيجية الوطنية للسياحة.
وقالت "العواجي" الخبيرة في المعالم السياحية: إن جزيرة سندالة ستكون وجهةً صُممت بشكل يُراعَى فيه حفظ البيئة والاستدامة؛ حيث يجتمع فيها رونقها الجذاب مع رفاهية العصر.
ويُعد موقع جزيرة سندالة على البحر الأحمر مثاليًّا لتكون تجمّعًا عالميًّا لمجتمع اليخوت من ملاكها وعشاقها، إضافة إلى ذلك قُربها من أوروبا والبحر الأبيض المتوسط؛ مما يعني سهولة الوصول إليها.
وسيتم تطويرها لتقدم موسمًا جديدًا لليخوت تُمثل وجهة جذب عالمية وتوفر لعشاق السفر والسياحة البحرية الراقية تجارب فريدة تُمكّنهم من الاستمتاع بطبيعة الجزيرة ورؤية الجمال الحقيقي لنيوم والبحر الأحمر في المملكة؛ مشيرة إلى أن هذا يُعد مشروعًا عالميًّا ونقطة جذب مميزة.
وكان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن عن تطوير الجزيرة لاستقبال ملاك وعشاق اليخوت، والزوار والسياح ممن يبحثون عن أرقى مستويات الفخامة والرفاهية، مطلع عام 2024.