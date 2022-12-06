"العواجي": سندالة صُممت لحفظ البيئة والاستدامة يجتمع فيها رونقها الجذاب مع رفاهية العصر

ويُعد موقع جزيرة سندالة على البحر الأحمر مثاليًّا لتكون تجمّعًا عالميًّا لمجتمع اليخوت من ملاكها وعشاقها، إضافة إلى ذلك قُربها من أوروبا والبحر الأبيض المتوسط؛ مما يعني سهولة الوصول إليها.