فاجعة ليلة العيد.. مصرع مُسِنّة وحفيدتها في "بيارة" بالعقيق

وفي التفاصيل التي يرويها لـ"سبق" مبروك علي، "كانت الأسرة في زيارة مساء أمس أول أيام عيد الفطر، لمنزل قريبة لنا مسنة في محافظة العقيق، للمعايدة والاطمئنان عليها؛ لا سيما وأنها مريضة وللتو خرجت من المستشفى.. وبعد تناول طعام العشاء وخروج شقيقتي (37 عامًا) وجدتي المسنة، سقطتا في بيارة للصرف الصحي، موجودة في الساحة الخارجية على خط سيرهم وكان الغطاء متهالكًا".