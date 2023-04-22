فاجعة ليلة العيد.. مصرع مُسِنّة وحفيدتها في "بيارة" بالعقيق

فُجِعت أسرة بمحافظة العقيق مساء أمس الجمعة أول أيام عيد الفطر، بمصرع ابنتهم وجدتها المسنة، وانهيار مضيفتهم ودخولها المستشفى بعد سقوطهما في "بيارة" للصرف الصحي في منزل قريبتهم، بعد زيارة المعايدة وتناول طعام العشاء.
وفي التفاصيل التي يرويها لـ"سبق" مبروك علي، "كانت الأسرة في زيارة مساء أمس أول أيام عيد الفطر، لمنزل قريبة لنا مسنة في محافظة العقيق، للمعايدة والاطمئنان عليها؛ لا سيما وأنها مريضة وللتو خرجت من المستشفى.. وبعد تناول طعام العشاء وخروج شقيقتي (37 عامًا) وجدتي المسنة، سقطتا في بيارة للصرف الصحي، موجودة في الساحة الخارجية على خط سيرهم وكان الغطاء متهالكًا".
وأضاف: "جلبنا سلمًا وأخرجناهما من الموقع، وتم نقلهما لمستشفى العقيق العام وقد فارقتا الحياة.. وفور سماع صاحبة المنزل للفاجعة انهارت وأدخلت المستشفى وحالتها الصحية ليست على ما يرام؛ وسيتم دفنهما رحمهما الله حال انتهاء من الإجراءات النظامية".