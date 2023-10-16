بهدف تطوير مشروع "وادي أبها".. أمير منطقة عسير يشكر القيادة على إطلاق شركة "أردارا"

رفع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة شركة أردارا، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظهما الله- على إطلاق شركة "أردارا"؛ بهدف تطوير مشروع "وادي أبها" في منطقة عسير.
وثمّن الأمير تركي بن طلال إطلاق مشروع "الوادي" باكورة وجهات شركة "أردارا"؛ لكونه أحد أهم المشروعات الاستثمارية في المنطقة، الذي سيسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال سعودي حتى العام 2030، ويوفر آلاف الوظائف لأبناء المنطقة، بالإضافة إلى انسجامه مع مستهدفات استراتيجية منطقة عسير "قمم وشيم".