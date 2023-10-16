بهدف تطوير مشروع "وادي أبها".. أمير منطقة عسير يشكر القيادة على إطلاق شركة "أردارا"

وثمّن الأمير تركي بن طلال إطلاق مشروع "الوادي" باكورة وجهات شركة "أردارا"؛ لكونه أحد أهم المشروعات الاستثمارية في المنطقة، الذي سيسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال سعودي حتى العام 2030، ويوفر آلاف الوظائف لأبناء المنطقة، بالإضافة إلى انسجامه مع مستهدفات استراتيجية منطقة عسير "قمم وشيم".