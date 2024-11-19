محليات

دوريات حرس الحدود بجازان تُحبط تهريب 440 كجم قات

استكمال الإجراءات وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص
دوريات حرس الحدود بجازان تُحبط تهريب 440 كجم قات
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب (440) كيلوجراماً من نبات القات المخدر.

وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وتُهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلوماتٍ لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

منطقة جازان
الدوريات البرية لحرس الحدود

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