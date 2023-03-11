من "آل معشوق" إلى "آل مطرف".. تعرّف على حامل بيرق العرضة إلى جوار ملوك المملكة

وأوضح المركز الوطني للعرضة السعودية، أن على الجهات الحكومية والخاصة تقديم طلب مشاركة الفرق في المناسبات، على موقع الدارة، واتفقت الضوابط العامة للمُشاركة على أن تكون الفرقة موافقة على إقامة العرضة في المناسبة المطلوبة من المركز الوطني للعرضة السعودية بدارة الملك عبدالعزيز، وأن يكون جميع المُشاركين سعوديين، ولا يقل عددهم عن 25 مؤديًّا، مع الالتزام بالزي الرسمي للعرضة وهو الثوب والغترة والعقال، الصاية أو الدقلة، والفرملية لأهل الطبول، مع الاعتناء بالمظهر العام، وعدم كتابة اسم الفرقة على الملابس وأدوات العرضة، وعدم الخروج عن تقاليد العرضة بعناصرها وأركانها، واحترام تقاليد العرضة.