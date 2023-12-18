لمدة 4 سنوات.. انتخاب المملكة رئيساً للاجتماع الـ11 للجنة التراث في العالم الإسلامي

وبهذه المناسبة نوه المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، بعمل لجنة التراث في العالم الإسلامي بتشكيلها السابق، برئاسة دولة الكويت، وما بذلته من جهود وحققته من نتائج لتسجيل تراث العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن اللجنة ركيزة أساسية في إستراتيجية المنظمة لحماية وصون التراث، التي تتضمن أيضاً بناء قدرات الشباب والعاملين في مجال التراث.