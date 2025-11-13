تفاصيل.. شقيقان يعثران على مبلغ كبير بتيماء ويسلّمانه للجهة المختصة

جسّد شقيقان من محافظة تيماء قيمة الأمانة بعد عثورهما على مبلغ مالي كبير في أحد الطرق البرية، حيث بادر محمد وصياح بشير الخضري العطوي بتسليم المبلغ مباشرة إلى الجهة المختصة.
وقال الشقيقان لـ"سبق": "أثناء عودتنا من متابعة الإبل شاهدنا كيسًا ملقى على الأرض، فتوقفنا لنتأكد منه، وتبيّن أنه يحتوي على مبلغ مالي كبير وبعض الأدوية، فقمنا على الفور بتسليمه للجهة المختصة ليصل إلى صاحبه".
وبحسب المعلومات، فإن المبلغ الذي عُثر عليه يقترب من مائة ألف ريال، وقد تولّت الجهة المختصة استلامه والتحقق من محتوياته وبياناته، حتى تمّ الوصول إلى صاحبه وإعادته إليه وفق الإجراءات المتبعة.
ولاقت القصة إشادة واسعة من المتابعين، مؤكدين أن ما قام به الشقيقان يمثل نموذجًا مشرفًا للأمانة والقيم النبيلة التي يتحلى بها أبناء هذا الوطن.