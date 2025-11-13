تفاصيل.. شقيقان يعثران على مبلغ كبير بتيماء ويسلّمانه للجهة المختصة

وقال الشقيقان لـ"سبق": "أثناء عودتنا من متابعة الإبل شاهدنا كيسًا ملقى على الأرض، فتوقفنا لنتأكد منه، وتبيّن أنه يحتوي على مبلغ مالي كبير وبعض الأدوية، فقمنا على الفور بتسليمه للجهة المختصة ليصل إلى صاحبه".