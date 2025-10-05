أمين الرياض يدشّن مكاتب "مدينتي" لتقريب الخدمات البلدية من السكان

دشّن صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، اليوم، مكاتب "مدينتي" في عدد من أحياء العاصمة، ضمن برنامج "تحول الرياض البلدي" الذي يهدف إلى تحسين تجربة السكان، وتيسير حصولهم على الخدمات البلدية عبر بيئة رقمية متطورة ومنصة موحدة.