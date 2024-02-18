أكبر شركات التقنية في العالم بالرياض.. "ليب 24" يتهيأ للانطلاق والاستثمارات

وتعود منصة "ديب فيست" للمرة الثانية ضمن مؤتمر ليب بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي يفوق الخيال"، بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا وأكثر من 120 جهة عارضة؛ حيث تتناول المنصة في كل يوم موضوعًا في الذكاء الاصطناعي، وستتطرق مواضيع اليوم الأول إلى بداية الذكاء الاصطناعي من الأسس إلى التطورات؛ فيما ستظهر اليوم الثاني إنجازات الذكاء الاصطناعي الحالية ومدى تأثيره، ويتناول اليوم الثالث دور الابتكارات والتقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، وتختتم المنصة يومها الأخيرة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن ينشأ عنه.