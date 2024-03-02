شركة "مصادر الجزيرة" تحصد شهادة نظام إدارة أمن المعلومات العالمي ISO 27001

ونظرًا لأن أنظمة المعلومات وشبكات الكمبيوتر ستظل تحت السيطرة المستمرة؛ فسيتم أيضًا حماية النظام من التهديدات والأخطار بمساعدة الكمبيوتر، مع الاهتمام بحماية المعلومات في المنظمة، وثبت أن أصول المعلومات محمية ضد الهجمات المحتملة والاستخدام الضار، إضافة إلى ضمان استمرارية نشاط الشركة على أعلى مستوى وكفاءة، مع السرية والموثوقية وتوافر المعلومات وشعور العملاء بالثقة، تكتسب الشركة قوة تنافسية في السوق، وزيادة التدفق النقدي وكفاءة العملية المالية، إضافة إلى منع ضياع الوقت غير الضروري وعبء العمل غير الضروري في الوصول إلى المعلومات، كما أنه يعكس التزام الشركة باللوائح القانونية الرسمية التي تسري في المملكة.