"كايسيد" يطلق النسخة الثانية من برنامج زمالة الصحافة للحوار بالمنطقة العربية

وفي التفاصيل، قال الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز الحوار العالمي "كايسيد" إنه :"بعد النجاح الهام الذي حققه برنامج زمالة الصحافة للحوار في نسخته الأولى، يسعدني أن أعلن عن إطلاق نسخته الثانية وذلك بناء على قناعتنا الراسخة بالدور الأساس الذي يمكن أن يقوم به الإعلام والإعلاميون في مواجهة خطاب الكراهية ونشر ثقافة الحوار، حيث نسعى في كايسيد من خلال هذا البرنامج إلى بناء شراكة استراتيجية و مستدامة مع الإعلام في المنطقة العربية والعمل يدا بيد مع الإعلاميين لمواجهة العنف وخطاب الكراهية ونشر ثقافة المواطنة الحاضنة للتنوع الديني والثقافي".