"الحربي" يمثل المملكة في المنتدى الحضري العالمي "WUF" في نسخته الـ12 بالقاهرة

وأضاف "الحربي": "كانت مشاركتنا في هذا المنتدى العالمي مثمرة، وخرجنا بعدة نتائج؛ حيث تمكنا من عقد عدة لقاءات مع عدد من القيادات والشخصيات العالمية، على هامش أعمال المنتدى، تناقشنا خلالها حول مواضيع مختلفة، كما قدمنا الدعوة لأبرز القيادات، للمشاركة في الأحداث العالمية التي تنظمها وتستضيفها المملكة خلال الفترة القادمة، من أبرزها النسخة الرابعة لـ"منتدى مستقبل العقار"، التي ستنعقد بالرياض خلال يناير 2025، كأبرز منصة عقارية على مستوى العالم، لمناقشة قضايا منظومة العقار وتقنياتها المختلفة، بجانب بحث حاضر ومستقبل المنظومة والوقوف على أفضل التجارب والممارسات العقارية.