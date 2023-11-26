اكتشاف جديد لـ"كاوست".. "الغبار الكبير" يحد كفاءة اللوحات الشمسية بنسبة 45% بهذه المناطق

وباستخدام البيانات التي جمعتها أجهزة كاوست منذ عام 2012 بالتعاون مع الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا، كشفت الدراسة الجديدة عن تقديرات لنماذج سابقة تُقَلل من ترسيب الغبار وانبعاثه بمقدار ثلاث مرات، إضافة إلى ذلك، وبدمج البيانات الجديدة، يظهر نموذج كاوست أن الجسيمات الأكبر تسهم بأكثر من 80% من كتلة الغبار الموجود على الأرض؛ حيث يتم استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية.