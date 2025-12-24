العلاقات السعودية الأذربيجانية… شراكة راسخة ودعم ثابت للسيادة

وتأتي هذه التحولات في وقت تحتفل فيه جمهورية أذربيجان، في الرابع والعشرين من ديسمبر، بذكرى ميلاد الرئيس إلهام علييف، الذي ينظر إليه الشعب الأذربيجاني بوصفه قائدًا سياسيًا لعب دورًا محوريًا في بناء الدولة الأذربيجانية الحديثة، وتعزيز سيادتها، وترسيخ مكانتها في منطقة جنوب القوقاز، بوصفه مهندس السلام وقائد مرحلة السيادة الكاملة.