سلطان بن سعود يشكر ولي العهد على تقديمه واجب العزاء في والدته

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد قام بتقديم العزاء لأبناء الفقيدة في قصر ضيافة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير. وكان في استقباله الأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن محمد، والأمير سلطان بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن محمد.