سلطان بن سعود يشكر ولي العهد على تقديمه واجب العزاء في والدته

رفع نائب رئيس منظمة الإبل، الأمير سلطان بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيته في الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير. التي نعاها الديوان الملكي.
وأضاف الأمير سلطان بن سعود: "أتقدم إلى سمو ولي العهد بالشكر والعرفان على تشريفه لنا وحضوره مقر العزاء"، مشيراً أن سمو ولي العهد رمز الوفاء وله منا الدعاء بالتوفيق والسداد.
وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد قام بتقديم العزاء لأبناء الفقيدة في قصر ضيافة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير. وكان في استقباله الأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن محمد، والأمير سلطان بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن محمد.
وكان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز قد تقدم جمعًا كبيرًا من المصلين للصلاة عليها في جامع الأمير تركي بن عبدالله في الرياض، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.