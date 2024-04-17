لـ 182 مرشحاً ومرشحة.. "تعليم مكة" تنفّذ مقابلات الوظائف التعليمية

نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، المقابلات الشخصية ومطابقة المستندات الرسمية للمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية التعاقدية للعام الدراسي 1446هـ، البالغ عددهم 182 مرشحاً ومرشحة، من خلال عددٍ من اللجان التي شُكلت لتيسير العمل.
وطالبت الإدارة العامة للتعليم، المرشحين والمرشحات، بإحضار أصول الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وكذلك شهادة معادلة خريجي الجامعات من خارج المملكة مع ترجمة السجل الأكاديمي والوثيقة في حال كان أحدهما بلغة غير عربية، إضافة إلى الرخصة المهنية.
وأوضحت أن المقابلات ستستمر حتى يوم الأحد المقبل، وتجرى عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً في قاعة المعارض (مبنى التعليم سابقًا) للفتيات، والمبنى الرئيس لإدارة التعليم (العزيزية) للذكور.