لـ 182 مرشحاً ومرشحة.. "تعليم مكة" تنفّذ مقابلات الوظائف التعليمية

نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، المقابلات الشخصية ومطابقة المستندات الرسمية للمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية التعاقدية للعام الدراسي 1446هـ، البالغ عددهم 182 مرشحاً ومرشحة، من خلال عددٍ من اللجان التي شُكلت لتيسير العمل.